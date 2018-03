Atalho entre EUA e Havana

Antes de deixar Brasília, para o encontro da OEA em Honduras, Celso Amorim falou ao telefone com as duas figuras chaves da reunião: o chanceler cubano Bruno Rodriguez e Hillary Clinton. Uma prévia do que o Brasil pretende no encontro.

Quer uma solução para que os cubanos “voltem à casa” sem a imposição de condições unilaterais, como pretendem os EUA, mas arrancando compromissos de Cuba para que volte a “falar a mesma língua” do grupo.

Veja também:

Artista Janaina Tschäpe estreia exposição individual no Galpão Fortes Vilaça, na Barra Funda