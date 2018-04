Cliente do hipermercado Extra, do ABC, gastou R$ 100 mil em água e leite em pó. Ao passar pelo caixa avisou, porém, que não levaria nada para casa. Pediu que tudo fosse entregue às vitimas da devastação na região serrana do Rio.

Ao todo, o Grupo Pão de Açúcar enviará 100 caminhões com donativos para os desabrigados.