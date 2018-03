Associação Nacional de Peritos critica falta de especialistas em Carne Fraca

Faltou técnica

Até a Associação Nacional de Peritos Criminais Federais se uniu ontem ao rol das críticas à Operação Carne Fraca. No seu site e também nota, lamentaram “profundamente a falta de participação dos (seus) especialistas”.

Ressaltam que “apenas um Laudo Pericial da Corporação, hábil a avaliar tal risco, foi demandado durante os trabalhos de investigação” e que este documento não chegou à mesma conclusão divulgada.

Técnica

A polêmica gerada prova “como o conhecimento técnico e científico não podem ser deixados de lado” diz. Eles teriam propiciado a “correta interpretação dos dados”.

Mundo árabe

Chegou a vez de Alckmin contatar fundos árabes. Ontem, o governador se reuniu, no Bandeirantes, com integrantes do fundo Mubadala. Entre outros, olharam com interesse o projeto de ampliação da capacidade das quatro refinarias em São Paulo – a Petrobrás também estaria disposta a entrar.

O que falta? “Pediram nossa ajuda no que se refere a impostos federais”, conta secretario João Carlos Meirelles, presente na reunião.