Saiu do forno balanço da ANS sobre o número de brasileiros com planos de saúde no País: em 31 de dezembro de 2013, chegou a 50.270.398 – crescimento de 4,6% em relação a dezembro de 2012.

