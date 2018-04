Acostumados a antecipar fatos – e assim ganhar seu pão de cada dia – os mercados apostavam ontem em Nelson Barbosa no lugar de Joaquim Levy, na Fazenda.

Aliás, o próprio Barbosa, pelo jeito, vê assim. Durante evento no Ipea, ontem, ele escorregou. “Estamos trabalhando no Ministério da Fazenda, com o Planejamento.”

Percebeu o que havia dito e se corrigiu em seguida.