Assembleia discute hoje, em audiência, regras sobre dívidas com a União

Polêmica à vista, nesta quinta à tarde, em audiência na Assembleia Legislativa sobre a negociação das dívidas do Estado com a União. Adversários de Alckmin, entre eles procuradores do Estado, prometem questionar os cortes orçamentários acertados pelo governo paulista com Brasília, previstos no PL 920. Essas medidas, dizem, poderiam reduzir investimentos e aumentos salariais.

Líder do PSDB na Casa, Barros Munhoz garante que o texto “não tem nada disso”, que é apenas “manobra da oposição” e que as regras e direitos do PL “são os mesmos acertados por Brasília em idêntica negociação com outros 16 Estados”.

Munhoz faz até uma ironia. “O PT critica a lei aqui, mas está comemorando a aprovação de um texto absolutamente igual em Minas Gerais, onde eles são governo.”