As 1001 razões dos deputados ao votar o impeachment

Circula nas redes, desde o domingo à tarde, um teste montado a partir de justificativas dadas pelos deputados, na Câmara, na hora de anunciar seu voto. Eis o que ele propõe:

Vote no melhor argumento pró impeachment:

( ) “Pelo aniversário da minha neta”

( ) “Pelos fundamentos do cristianismo”

( ) “Pelos princípios que ensinei à minha filha”

( ) “Pelo Bruno e o Felipe”

( ) “Pelo meu neto Pedro”

( ) “Pelos maçons do Brasil”

( ) “Pelos produtores rurais, que se o produtor não plantar, não tem almoço nem janta”

( ) “Proposta de que criança troque de sexo na escola”

( ) “Pelo fim da rentabilização de desocupados e vagabundos”

( ) “Pela Família Quadrangular”

( ) “Pelos idosos e pelas crianças”

( ) “Pelo fim da vagabundização remunerada”

( ) “Pela minha mãe nega Lucimar…”

( ) “Pela renovação carismática”

( ) “Pelos médicos brasileiros”

( ) “Pelo fim da CUT e seus marginais”

( ) “Por amor a este país”

( ) “Pelo fim dos petroleiros, digo, do Petrolão”

( ) “Pelos progressistas da minha família, Maria Vitória”

( ) “Pela República de Curitiba”

( ) “Em memória do meu pai”

( ) “Por causa de Campo Grande, a morena mais linda do Brasil”

( ) “Para me reencontrar com a história”

( ) “Pelo estatuto do desarmamento”

( ) “Pelo comunismo que assombra o país”

( ) “Pela nação evangélica”

( ) “Pelo povo destemido e pioneiro do Estado de Rondônia”

( ) “Pelo resgate da autoestima do povo brasileiro”

( ) “Pela BR 429”

( ) “Pela minha esposa, pelo meu filho e minha filha”

( ) “Por Daiane, Mateus e Adriane”

( ) “Por todos os corretores de seguro”

( ) “Pela minha filha Manoela que vai nascer”

( ) “Pela minha mãe que está em casa com os seus 93 anos”

( ) “”Pelo meu neto e bisneto”

( ) “Em homenagem ao aniversário da minha cidade”

( ) “Pela minha mãezinha”

( ) “Pela paz de Jerusalém”

( ) “Pelo melhor Estado, o Tocantins”

( ) “Em memória do meu irmão”

( ) “Pela minha mulher que nesse momento luta pela vida”

( ) “Como diz Olavo de Carvalho, “O PT vai dar pt no Brasil: ‘perca’ total!”

( ) “Pelo setor gerador de renda, o setor agropecuário”

( ) “Pelo meu filho Breno e pela minha querida PM de São Paulo”

( ) “Pelos militares de 64”

( ) “Por Sofia e Luna e Guarulhos”

( ) “Sob as bençãos do grande arquiteto do Universo”

( ) “Pelos meus netos Guilherme, Eliza e Gabriel”

( ) “Pelo povo com nome no SPC”

( ) “Para não sermos vermelhos como a Venezuale e Coreia do Norte”

( ) “Por um pai de 78 anos que me ensinou os princípios da palavra de Deus”

( ) “Pela Sandra, pela Érica, pelo Vítor, pelo Jorge, e por meu neto que está chegando”

( ) “Pelo meu filho que carrega meu nome, Luis Lauro”

( ) “Pelo meu filho de 18 anos”