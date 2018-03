Artistas mulheres ganham destaque na Sp-Arte

As mulheres terão um destaque especial nessa edição da SP-Arte – que começa dia 6. A festejada galeria nova-iorquina Cheim & Read, por exemplo, traz o trabalho de três artistas elementares na arte da metade do século XX: Louise Bourgeois, Lynda Benglis e Joan Mitchell.

Já a artista portuguesa Helena Almeida – da galeria Filomena Soares, de Lisboa – integra o Repertório – novo setor curado do evento, que conta também com Lydia Okumura. Com produções centradas no feminismo e no papel da mulher, a croata Sanja Ivekovic e a austríaca Renate Bertlmann também terão obras na feira.

Quem vem

Katia Riciarelli, uma das mais notáveis sopranos italianas do século 20, desembarca em SP para vários eventos. Entre eles, a exibição do filme A Segunda Noite de Núpcias, que lhe valeu prêmios. Amanhã, no Istituto Italiano di Cultura.