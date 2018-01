Artistas gravam depoimento na mesma linha de Roberto Carlos

Depois da entrevista de Roberto Carlos, ontem ao Fantástico, sai amanhã um vídeo montado pelos artistas que compõem o Procure Saber (Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, Erasmo Carlos e Djavan), dando declarações na mesma linha do Rei.

A estratégia é distribuir o vídeo democraticamente à imprensa, para que todos tenham a informação ao mesmo tempo. Com isso, esperam sair de cena e transferir a decisão sobre as biografias não autorizadas para Brasília.

Os depoimentos estão sendo gravados hoje.

A ideia do vídeo era anterior à entrevista de Roberto transmitida neste domingo. E foi selada na quarta-feira, em reunião da Procure Saber no Rio. Ao consultar a Rede Globo, na condição de contratado da emissora, o cantor recebeu proposta de falar ao Fantástico — dando depoimento ou uma entrevista. A opção pela entrevista foi do próprio Rei.