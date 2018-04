Artista plástica brasileira inaugura calendário cultural em Londres

Cristina Schleder foi convidada para inaugurar o Calendário Cultural de 2017 da Embaixada do Brasil em Londres com a exposição Os Tapetes Voadores da Mata Atlântica, que abre no dia 9 de fevereiro.

Na mostra, a artista expõe obras sobre a vegetação brasileira “É um trabalho de pesquisa do efeito da água: a chuva e a humidade do ar. Sob esses fatores, a Mata desabrocha e mostra suas verdadeiras cores, é quando a Natureza se revela de forma majestosa. Sem a água este microcosmo não se apresentaria”, revela.