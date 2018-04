Alexandre Padilha mostra a que veio. Aplicará no Ministério da Saúde o que aprendeu no das Relações Institucionais: articulação. “Somos todos do mesmo partido. O partido da saúde”, disse ontem, olhando para Kassab e secretários da Saúde do Município e do Estado, durante discurso em café da manhã no Sírio-Libanês.

Horas depois, repetiu o mantra com Alckmin na USP.