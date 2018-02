Informado do avanço da ideia de prévias no PSDB, Arthur Virgílio reagiu no ato, dizendo que prévias no partido são uma farsa.

Leitura de tucano experiente: como ele não se entende como farsa, é sinal de que está pronto para desistir.



