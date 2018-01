Arthur Nestrovski lança livro de fotos com trilha sonora

Arthur Nestrovski avisa aos amigos: não está mudando de profissão. As 150 fotografias do livro que lançará são fruto do casamento de duas coisas centrais em sua vida – a paixão pela música e seu olhar para a natureza – mais exatamente; para as árvores.

“Um dia, em Porto Alegre, tirei a foto de uma árvore e, como legenda, escrevi apenas… Debussy”, explica o diretor da Osesp – também violonista, compositor, crítico e editor. A brincadeira virou sucesso entre os amigos. “Postei no Facebook, todo mundo adorou, dali foi para outras redes, e então decidi levar a coisa adiante”. O resultado é o livro Música – Fotografia, a ser lançado amanhã ,na Livraria da Vila– com pocket show onde ele vai tocar violão acompanhado da cantora Lívia, sua filha.

A “aventura editorial” de Nestrovski é fruto de suas andanças por ruas paulistanas – Pacaembu, Santa Cecília, Higienópolis, Campos Elísios, Luz – e de surpresas que foi descobrindo em passagens por Rio, Porto Alegre, Lisboa, Coimbra, Londres. A receita foi sempre a mesma: ele ia captando imagens, a maioria em preto e branco, e ficava pensando… pensando… sobre qual compositor refletiria o “espírito” da árvore fotografada. Bach combinou, por exemplo, com uma imensa árvore que o encantou em Coimbra.

Os eleitos – legendas cobrem desde a música medieval até a contemporânea. Para “convidar” o leitor a viajar junto, ele acrescenta, em cada caso, duas ou três sugestões de CDs do compositor. Um hot site do livro está hospedado no site da Circus e uma playlist, no Spotify. / GABRIEL MANZANO