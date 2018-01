Para marcar a reabertura de sua loja, amanhã, no Cidade Jardim, a Hermès traz a São Paulo o Festival des Métiers. Oito artesãos vão trabalhar com joias e objetos em cenário da designer Paola Navone. No Museu da Arte da Faap, a partir do dia 29.

