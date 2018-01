O Ministério da Cultura comemora, mas não muito, os mais de 5.400 projetos aprovados via Lei Rouanet em 2015. Primeiro, porque dos mais de R$ 5 bilhões autorizados para captação, o valor final obtido ficou em R$ 1,13 bilhão. E segundo, 78% dos recursos, R$ 875 milhões, foram para o Sudeste.

O que, segundo Juca Ferreira deve ser corrigido quando passar no Congresso o ProCultura, que hoje está parado no Senado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.