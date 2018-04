O Google levou “proposta cultural”, anteontem, a Roberto Freire, no MinC. Quer montar até maio plataforma de alta definição para mostrar acervos “difíceis de exibir” – obras enormes, muito caras ou que integrem a reserva técnica das instituições.

Segundo Marcelo Lacerda, do Google, já há um pré-acordo sobre isso com cinco dos 30 museus do Ibram.