Arte na sala

Depois de se conhecerem em uma feira de arte no Chile – e unirem interesses em um novo e criativo projeto –, Laura Maringoni e Adriano Casanova celebram o sucesso dos primeiros meses de sua Casa Nova. Aberta em setembro, nos Jardins, trata-se de uma mescla de espaço cultural, residência, galeria e bureau de arte. Segundo Adriano, a ideiaé propor um novo formato de negócio de arte contemporânea em SP, indo na contramão dos galeristas que buscam grandes espaços e galpões: “Queríamos criar um lugar no qual os frequentadores se sentissem em casa. Um recanto menor, intimista”, explica. E a dupla já aquece os motores para 2015, com planos de exposições e performances durante a SP-Arte e abrigando lançamento do livro de Claudia Jaguaribe.

