Com a intenção de tornar o espaço público mais “artístico”, o Masp começa hoje a expor sua Coleção Pirelli de Fotografia na estação Trianon do Metrô. A cada três meses as fotos serão trocadas.



