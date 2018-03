Marilia Razuk será a única galerista brasileira a ter um stand no segmento jovens artistas contemporâneaos, na Art Basel. Leva para a Suíça o grafiteiro Kboco. E aproveita esta sua viagem para sentir de perto como a crise atingiu o hemisfério Norte. Brasil? Por aqui, comemora aquecimento no mercado. Impulsionado pelo aparecimento de jovens colecionadores “que estão vindo com uma bagagem cultural interessante”, observa.

