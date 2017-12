Arte invadida

Quem passa atualmente diante do MAM, no Parque do Ibirapuera, leva um susto: a obra Cantoneiras, do austríaco Friedrich Waismann, foi danificada por pichações em azul – um subproduto do “megarrolezinho” promovido por vários grupos naquela área, em janeiro.

O tamanho do estrago – que desta vez foi bem maior do que as pequenas “invasões” ocorridas em maniterstaçaões anteriores – obrigou os responsáveis pelo museu a uma quebra de rotina. Uma força-tarefa vai avaliar como fazer o reparo e quanto isso vai custar. Pergunta que fica: onde conseguir um seguro de que não voltará a acontecer?