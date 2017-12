Arte florida

Helena Lunardelli e Lucia Milan foram convidadas por Olivier Dupont, que fez escola na Dior, para representar o Brasil no livro Floral Contemporary– a ser lançado amanhã, na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi. Para o projeto, o moço chamou 17 designers florais de diversos países. Missão? Provar que arranjos de flores também são arte – e da boa. “Estamos muito honradas de fazer parte do projeto e representar o País”, diz Helena. A obra de Olivier é o registro das principais tendências no mercado em todo o mundo. “Lá fora, nosso trabalho já é visto com uma visão artística. E faz sentido, porque fazemos arte e nossa matéria-prima são as flores”, conclui Helena.

