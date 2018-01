Arte em família

Ugo di Pace e sua filha, Maria, abrem, terça-feira, a exposição Arte Erudita No Décor. A mostra – que ficará aberta ao público no Morumbi durante uma semana – é composta pela coleção particular do arquiteto, curada por Luiz Marques e João Carlos Lourenço. O que é arte erudita? Segundo Di Pace, o melhor na obra de um artista. “Você pode ser dono de ‘um’ Portinari ou, então, ‘do’ Portinari”, exemplifica. Saber a diferença é a grande questão. O arquiteto italiano radicado no Brasil, aliás, defende que museus deveriam se preocupar em reproduzir os espaços onde as obras ‘moravam’ originalmente, antes de serem expostas. “Quero começar um movimento nesse sentido, conversando com o Masp e o MAM, por exemplo.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.