Arte e política

O coquetel de abertura da exposição A Mão do Povo Brasileiro, anteontem no Masp, teve outro assunto além de arte: política. Os manifestantes contrários ao governo Temer se concentraram no vão livre do museu.

A mostra, aliás, conta com 291 peças emprestadas do acervo do Museu da Cidade de São Paulo. Entre elas, mobiliário, artesanato e utensílios domésticos.

Ao todo, a mostra – que recupera o que Lina Bo Bardi fez para a inauguração do museu em 1969 – contará com cerca de mil itens, dos quais apenas 55 integraram o acervo original.