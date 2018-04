O casal Karin Aquino e Diego Dolph Johnson – inspirados na diversidade e no grande acesso cultural das principais estações de metrô de Londres, onde ela morou – criaram a Art Station, plataforma de arte digital. Reúnem, nela, trabalhos de 30 artistas, entre pintores, muralistas, grafiteiros, fotógrafos e designers gráficos, nacionais e internacionais. “Nosso objetivo é fomentar a arte, os nossos artistas e seus movimentos”, explica Karin, que também é curadora e superintendente de marketing da Estação Pinacoteca. “Funcionamos como uma galeria de arte digital. O cliente escolhe o trabalho que gostar e imprimimos no papel e no tamanho que ele preferir”, complementa Diego. Para quem se interessar, a dupla mantém um quiosque no Shopping D&D e também um e-commerce. Ano que vem, planejam abrir uma loja conceito, ainda sem detalhes, mas que lembre uma estação de metrô. “Estamos estudando pontos da cidade.”