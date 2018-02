Arte de superfície

Alessandra e Carolina Fontana são as fundadoras do Studio Loom – um bureau de criação de estampas, cartelas de cores e produtos com aplicação em diversos tipos de superfície. “Trabalhamos em parceria com empresas de moda, decoração de interiores, urbanismo e arquitetura”, explica Carol, que morou muitos anos em Londres e se apaixonou por esse universo quando trabalhou na Burberry, ao lado de Christopher Bailey.

Elas criam estampas que podem ser aplicadas em azulejos (foto), papel de parede e roupas, entre outros itens. Alessandra chegou há pouco de NY, onde cursou Textile and Surface Design na FIT. Ao se encontrarem, as duas sentiram que faltava algo assim no Brasil. “Sempre me identifiquei com as escolhas da Carol, que é mais velha”.