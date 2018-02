Arte de curioso

Renato Larini transformou seu Espaço Zebra – ateliê, galeria e espaço cultural e bar, no coração do Bixiga – em um grande “gabinete de curiosidades”. Trata-se de um convite a uma experiência baseada nas instalações que antecederam os museus nos séculos 16 e 17, conhecidos por armazenarem objetos valiosos e raros. Foi com esse espírito que o artista criou sua última série de obras e móveis que será vendido em seu espaço multidisciplinar. Mas não é só isso. Ao entrarem na mostra, os visitantes participam de uma experiência sensorial, com cheiros, instalações sonoras e até poções. O projeto, que começou durante a Design Weekend, já acena com frutos futuros. Exemplo? Móveis que serão feitos em performances na marcenaria do local. E, a partir de outubro – uma noite por mês –, drinks com técnicas apotecárias, em que se utilizarão bebidas envelhecendo em barril de carvalho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.