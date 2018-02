O que era uma cobertura desocupada, no entorno do Minhocão, está virando novo espaço cultural: o Observatório.

Iniciativa de Guil Blanche, idealizador do Movimento 90°, mais o curador Germano Dushá e o arquiteto Lorenzo Lo Schiavo. O local – no Edifício Santa Cruz, com ampla vista para o centro – abre hoje, com a coletiva Voragem da História.