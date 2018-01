Arte + arte

Depois de dois anos, os irmãos (gêmeos) Luiz e Pedro Vieira conseguiram tirar do papel um antigo desejo: abrir uma editora exclusiva para livros de artistas, a Ikrek – que, em húngaro, significa… gêmeos. “O livro é a obra de arte em si e será inteiramente concebido pelo artista”, explica Luiz, que é advogado de formação. Para a estreia, ele e o irmão – arquiteto e coordenador da SP-Arte – investiram na coleçãoponto e vírgula. Com o incentivo da Lei Rouanet, reuniram nomes como os de Fabio Morais (Galeria Vermelho), Jac Leirner (Galeria Fortes Vilaça e White Cube) e Lenora de Barros (Galeria Millan). “Nossa ideia é difundir toda essa produção”, diz Pedro. E mais: em meados de janeiro, entra no ar o site da editora, com uma biblioteca de livros de artistas, como os de Nuno Ramos e Jorge Macchi.

