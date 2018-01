Guto Otaviani é apaixonado por arte. Essa paixão fez o ginecologista largar a medicina, há 16 anos, para dedicar-se 100% a esse universo. Depois de ter um antiquário por anos, Guto resolveu mudar: abriu, há dois meses, o espaço Cardeal, na Alameda Itu. “Resolvi seguir o ramo da arte como decoração. A loja de cinco andares mistura objetos de decoração com obras do meu acervo pessoal (leia-se Vik Muniz, Beatriz Milhazes, Tarsila do Amaral, Andy Warhol, entre muitos outros). Mas nem tudo está à venda.”, frisa o moço. No futuro, ele pretende montar exposições no local. Entretanto, não quer ser classificado na categoria galerista. “Com a ajuda de uma curadora, estou procurando trabalhos de artistas novos, os sem-galeria”, conta. Sente falta de ser médico? “Ano que vem, farei trabalhos voluntários. Neste, vou me dedicar à loja”.

