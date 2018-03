Do advogado Eduardo Muylaert, sobre a avaliação de Tarso Genro, que definiu as quatro mortes do MST em Pernambuco como “uma maneira mais arrojada” de atuar:

“O que o se espera, no Brasil, é que a Justiça seja um pouco mais rápida, e o ministro um pouco mais lento.”

