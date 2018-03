Diferenças no eixo Rio-São Paulo na hora de escolher onde investir. Pesquisa feita com 2.896 pessoas aponta que 16% dos paulistanos se consideram arrojados na hora de aplicar o seu dinheiro, contra 28% daqueles que se declaram moderados. Já entre os cariocas são 14% de arrojados e 31% de moderados.Os mais cautelosos, no entanto, estão em Fortaleza. Lá 40% se declaram moderados.



Os dados são da 5ª Expo Money Rio de Janeiro, que acontece nos dias 26 e 27.

