Como a cidade de Santos vai hospedar a delegação do México durante a Copa, a gestão do Museu Pelé decidiu prestar homenagem aos astecas. Armará exposição sobre o Mundial de 1970, disputado no país e que deu o tricampeonato ao Brasil.

Será inaugurada dia 7 de junho.

O museu também abrirá espaço para as obras do artista mexicano Demián Flores. A mostra, Impedido!, é sobre futebol.

Em tempo: são esperados 300 jornalistas de todo o mundo para a inauguração. Veículos de comunicação do Japão, da Inglaterra e do México já procuraram a prefeitura de Santos.