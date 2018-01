Marina na memória do MIS

Marina Lima vai entrar para o museu. A cantora foi convidada para a edição de maio do Notas Contemporâneas, do MIS. O projeto registra depoimentos de figuras consagrados da música popular brasileira.

A gravação, aberta ao público, será dia 10, no MIS.

Nirvana à vista



A exposição Nirvana: Taking Punk to the Masses desembarca no Brasil em junho.

A mostra – que passa por Rio e SP – terá desde instrumentos até fotos e objetos pessoais da banda. Tudo parte do projeto Samsung Rock Exhibition, em parceria com o MinC e realização do Instituto Dançar.