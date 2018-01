Conforto em pauta

Edo Rocha mergulhou na reflexão sobre como lidamos com conforto e espaço em seu novo livro, O Conforto na Arquitetura e no Design, que será lançado pela Editora Essential Idea, dia 17, no Trio One. Para o arquiteto e urbanista – responsável por projetos como o retrofit do estádio Allianz Parque e os edifícios da Vivo e da TV Globo em SP – o conceito de confortável depende de sensibilidade, gosto, culturas, biótipo, entre outros fatores.

A ideia, no livro, foi destrinchar o conceito de Tovap – que ele introduz no livro e que representa o sexto sentido na arquitetura. “Em todas as construções e projetos o Tovap e a percepção do espaço são os itens primordiais para uma boa arquitetura, design ou urbanismo”, explica. “No desenvolvimento do texto eu demonstro como estas percepções ocorrem e vou construindo um pensamento da evolução do conforto”.