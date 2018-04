Arquiteta leva mão de obra de ONGs brasileiras para Londres

A arquiteta Carolina Maluhy se mudou há um ano e meio para Londres e levou com ela, na bagagem, suas raízes. Em todos os seus projetos, tanto no Brasil – onde mantém seu escritório – quanto na Inglaterra, a moça prioriza usar produtos feitos a mão por meio do trabalho de ONGS brasileiras. “Gosto de pensar na arquitetura desde a estrutura da obra até o mínimo detalhe do puxador dos móveis. E são nesses detalhes que incorporo os materiais handmade, que considero o maior luxo”, explica. Exemplos de artesanatos brasileiros que entram em seus projetos? Tressê de couro ecológico e palha de milho, cortina de macramê bem como bordados com sementes. Uma das instituições parceiras de Carol é a Fashion For Better, de Francesca Giobbi.