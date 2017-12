Arquiteta e empresária lançam linha de muranos Made in Brazil

Duas marcas e uma paixão em comum: muranos. Assim surgiu a parceria Muranos Vestindo a Mesa by Bárbara Jalles. A jovem empresária goiana, Mariana Cosac (à dir.), diretora criativa do e-commerce Vestindo a Mesa – plataforma dedicada à seleção de produtos exclusivos e garimpos para decorar a casa – convidou a arquiteta e designer de interiores paulista Bárbara Jalles para assinar uma linha de trouxinhas e vasinhos de murano made in Brazil. “Nosso principal objetivo é enaltecer o murano brasileiro. Muitas pessoas imaginam que o italiano é a melhor opção. Atualmente temos peças lindas feitas por artesãos brasileiros, os quais fizemos questão de valorizar em nossa linha”, explica Bárbara. A ideia da dupla é atrair um público jovem que curte decoração. “Mais para frente vamos estender a coleção”, conta Mariana.

