Arquiteta e designer lança linha de objetos de decoração

Carol Bassi é arquiteta e designer de produtos por formação, mas há 5 anos se dedica a uma marca de joias que leva seu nome. “Esse ano resolvi apostar em novas formas de design, sem deixar as joias de lado, é claro.” A moça volta a suas raízes e lança linha de objetos de decoração. “Vou criar peças alinhadas às minhas joias. Vou usar, por exemplo, pérolas multicoloridas misturadas com pedras nos objetos”, diz. “Estou retomando sonhos antigos, que nasceram no inicio da minha carreira, quando trabalhava com criação de móveis”, conta Carol, que também mudou seu nome profissional. “Agora passei a assinar Caroline Bassi A. Venzon.”

