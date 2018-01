Arquiteta cria marca online com ênfase em roupas básicas e bem cortadas

A arquiteta e designer Bia Canto Porto sentia falta de ir a uma loja e encontrar uma saia preta básica, bem cortada. Da necessidade pessoal surgiu a sua própria marca de roupa, a Biló, que se prepara para lançar o próprio e-commerce no início deste ano. De acordo com Bia, seu principal canal de venda atualmente é… o Instagram. “As pessoas veem as fotos das roupas e me pedem por Whatsapp”, explicou sobre as encomendas que faz. As vendas físicas são feitas apenas em eventos. Em dezembro, a Biló esteve no JK Iguatemi, na 6ª edição de uma loja multimarcas itinerante. Em seu trabalho, Bia traz peças essenciais com modelagens novas. Sobre o diferencial de sua coleção recente, explica: ela é atemporal, toda ela combina com ela mesma. “Você pode colocar um macacão e ficar bem arrumada, ir trabalhar. Depois, é só mudar os acessórios e para ficar com outro look”, afirmou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.