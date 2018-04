Arquiteta Carolina Maluhy expande firma para a Europa

Para cada semana no Brasil, a arquiteta Carolina Maluhy (dir.) tem passado outras duas em Londres. O motivo é a expansão de sua firma para a Europa, onde ela trabalha com a italiana – e também arquiteta – Stefania Rinaldi. “A viagem é tranquila, durmo durante o voo e vou direto para o escritório”, conta. Dois anos após entrar no mercado europeu, 30% de seus projetos estão por lá. “Essa mudança foi boa porque o design brasileiro é muito valorizado aqui fora”, explicou de Londres. Ela costuma recorrer a materiais naturais, coisas feitas à mão e madeiras brasileiras, como cumaru e aroeira de demolição. O portfólio de projetos no Brasil acabou – para nomes como Luciano Huck, Lolita, Trousseau, Yves de Lhorme – também atraiu os clientes europeus.