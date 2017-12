Aroma caseiro

Miriam Penteado Kuhlmann anda ansiosa. Não, nada a ver com a Copa do Mundo. É que a empresária está completando dez anos de mercado com sua La Façon. “Não foi fácil, não”, adverte, comentando os muitos problemas que ainda enfrenta com a produção local (em Campinas) e a importação de essências e velas francesas. “Burocracia demais.” A marca – cuja primeira loja fica na Bela Cintra – é especializada em aromas de casa e, mais recentemente, enveredou por produtos naturais para o corpo. Miriam marcou a data com a criação de uma linha com a Swarowski e já anuncia nova unidade – a ser aberta ainda este ano no Shopping Paulista.

