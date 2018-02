O time de Marina Silva reserva uma surpresa para quem for ao ato a favor de sua candidatura logo mais, as 14 horas, no Espaço do Bosque em São Paulo. Arnaldo Antunes fará a abertura do evento que pretende unir simpatizantes, apoiadores e boa parte da equipe que trabalha com a ex-ministra nesta campanha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.