Arminio quer ajudar Temer, sem ser ministro

Armínio Fraga não será ministro da Fazenda de um eventual governo Michel Temer. Depois de ter dado todos os sinais de que não aceitaria convite para o cargo, o ex-presidente do BC jantou, nesta segunda à noite, em São Paulo, com o vice-presidente e com o presidente do PSDB, Aécio Neves.

Na conversa, Armínio colocou-se à disposição para colaborar com um eventual governo Temer, mas sem participação direta em seu ministério.

Os dois trocaram ideias sobre o preocupante cenário da economia e sobre algumas abordagens para os problemas mais urgentes. Não chegou a haver convite, dado que a posição do ex-presidente do BC a respeito já havia sido tornada pública.

Mas a intenção de Temer era, sim, de ter Fraga em sua equipe. Tanto assim que o vice-presidente até instruiu um empresário paulista a jogar golfe com ele, sábado, no Rio, para tentar atraí-lo para a função.

Nesta terça, Armínio já está de volta ao seu escritório, no Rio. No dia 17 de maio,ele recebe, em Nova York, o prêmio Homem do Ano da Câmara de Comércio Brasil-EUA.