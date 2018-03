E uma campanha a favor de armas legalizadas se dissemina pelas redes sociais. Página da ONG Campanha do Armamento no Facebook (com 51 mil seguidores) mostra várias fotos de famosos segurando… armas.

Kleber, jogador do Grêmio, é um deles. Aparece com fuzil e revólver na cintura. Há imagens de Nick D’Arcy e Kenrick Monk, atletas da seleção australiana de natação, e do príncipe Harry.

Armas 2

Já o perfil Armas de Fogo (que tem 25 mil seguidores) exibe um Papai Noel entrando em um avião de guerra. Legenda? “Papai Noel moderninho vem de caça, nada de trenó…”