Ari Borger lança seu trio

Mestre em piano blues, boogie woogie e hammond B3, Ari Borger é um dos grandes nomes do gênero e um dos principais pianistas do Brasil em atividade. Com mais de 25 anos de carreira, se apresentou ao lado de nomes como Johnnie Johnson e Pinetop Perkin e abriu o show de B.B.King. Esse mês, o artista lança seu sétimo álbum, Rock’n Jazz – ao lado de Marcos Klis e Humberto Zigler – e, com ele, estreia o novo Ari Borger Trio, com show, quinta, no Hotel Tivoli. Os músicos, que por anos tocaram em formação de quarteto, ao lado do guitarrista Celso Salim, selecionaram releituras de clássicos como Come Together e Light My Fire e músicas autorais para compor o novo disco. “Quando você toca em trio, sem o guitarrista, acaba mudando o conceito musical, pois não é preciso combinar a harmonia com a guitarra, o que garante a todos uma liberdade musical muito maior”, disse Borger.