Ares do Oriente

Rodrigo Massot é jovem, tem apenas 25 anos, mas já rodou o mundo. Filho do embaixador Affonso Massot – hoje no Itamaraty, já tendo passado por Atenas, Praga e Haia –, o moço tirou de suas temporadas em países como a Grécia e o Líbano a inspiração para criar… joias. “Sou fascinado pelo Oriente Médio. Na temporada em que morei no Líbano aprendi com os ourives armênios a técnica ancestral de fabricar uma joia”, afirma.

Rodrigo também estagiou com Silvia Furmanovich, enquanto estudava design no IED. Para compor sua próxima coleção, ele se aventura pela região de El Dorado, no México. Suas peças estão à venda na loja Helena Mottin.