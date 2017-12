Arena guerra

E o Corinthians corre risco de não contar com o Itaquerão depois da Copa. É que o MP de São Paulo ameaça interditar o estádio até que algumas questões burocráticas – levantadas em relatório do Tribunal de Contas do município – sejam esclarecidas pelo clube e pela BRL Trust, que administra a arena.

Consta que, com o objetivo de evitar maiores dramas, a diretoria corintiana já estaria em tratativa com a Prefeitura para garantir a locação do Pacaembu em algumas datas no segundo semestre.