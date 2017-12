Arena de guerra

Os ingressos “populares” do Itaquerão já estão sendo usados pela oposição ao atual presidente do clube, Mário Gobbi. Domingo, faixa questionando se “o estádio é do Andrés (Sanchez) ou dos corinthianos” amanheceu na grade do Parque São Jorge.

Várias facções no alvinegro reclamam que o bilhete mais barato para os jogos do Timão anda… muito caro.

Arena 2

Enquanto isso, WTorre e Paulo Nobre continuam com pequenas provocações. Foto das cadeiras do novo estádio do Palmeiras, publicada no site da construtora no fim de semana, trazia uma faixa da… Mancha Verde. A torcida está rompida, oficialmente, com o presidente do clube.