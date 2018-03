O MinC acaba de comprar a tela A Primeira Missa no Brasil, de Candido Portinari. Valor? R$ 5 milhões. O quadro, de 1948, pertencia a um colecionador particular e, a partir de março, fará parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio.

O processo de aquisição da obra teve início em setembro de 2012 e foi conduzido pelo Instituto Brasileiro de Museus.