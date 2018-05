Chegou para o Estado a conta sobre o caso do delegado que morreu queimado ao entrar na cadeia de Jaboticabal, interior de SP, para negociar com presos, durante ataques do PCC em 2006. A ação do Aidar SBZ prevê o pagamento de cerca de R$ 1,7 milhão para a família da vítima – entre indenização e pensão vitalícia.