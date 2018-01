Clarice Niskier– em cartaz no Teatro Eva Herz, com os monólogos A Alma Imortal e A Lista– faz preparação de elenco da série Insônia. Que terá direção de Darcy Burger e começa a ser rodada esta semana no Rio, para exibição no Canal Brasil.

